Potenza, Padre Vitale ringrazia tutti per i pensieri belli e le preghiere: questi gli aggiornamenti

Padre Lucio, Superiore della fraternità di Santa Maria e parroco, aggiorna la comunità potentina sullo stato di salute di Padre Vitale dopo che quest’ultimo è stato purtroppo colpito da un ictus.

“Il Signore vi dia Pace.

Vi aggiorno sullo stato di Padre Vitale.

Innanzitutto ancora un grazie a quanti hanno espresso e continuano a esprimere pensieri belli sul nostro fraticello ed elevano preghiere per la sua guarigione.

Questi ringraziamenti giungono personalmente anche da p. Vitale, il quale, informato del tanto interesse sulla sua salute, è stato contento e ha chiesto di ringraziare tutti.

Lui stesso ha detto che bisogna arrivare preparati a questi momenti, che va messa in conto la fragilità umana.

Poi ha detto “ricordatevi di quanto ho fatto”.

In questi giorni il corpo sta reagendo bene, speriamo che anche con la parola presto possa riacquistare piena facoltà.

La Vergine Maria, che p. Vitale ha voluto ricordare con il _Magnificat_ “L’anima mia magnifica il Signore” per dire che anche lui rende lode a Dio per il dono della vita, interceda per lui presso il Sommo Amore.

Al prossimo aggiornamento.

Il Signore vi benedica”.