Potenza, per la nostra fiorettista Francesca Palumbo secondo posto a Lucca! Bravissima

Secondo posto per la fiorettista lucana Francesca Palumbo in occasione della seconda prova nazionale di qualificazione Assoluti, che si svolge a Lucca in contemporanea con la seconda prova nazionale Giovani.

L’atleta potentina in forza all’Aeronautica Militare ha iniziato il suo cammino superando per 15-5 Ludmila Terni del Club Scherma Jesi poi nei turni successivi ha via via regolato Emmie Nayl della Pro Patria Busto Arsizio per 15-10, Greta Collini del Comini Padova con un netto 15-5 e Camilla Mancini delle Fiamme Gialle col punteggio di 15-9.

Nelle due semifinali, che nella parte alta del tabellone vedevano il derby tra le carabiniere Martina Batini e Martina Sinigalia mentre nella parte bassa opponevano a Francesca Palumbo la sua compagna di Nazionale Arianna Errigo dei Carabinieri, c’è stato il ritiro di Sinigalia ed Errigo.

In finale si è imposta Batini per 15-8 ma la prestazione della fiorettista lucana rimane di altissimo livello.