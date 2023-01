Potenza: per l’Academy Basket una bella vittoria!

Quarta vittoria in fila per l’Academy Basket Potenza, che continua la sua corsa in testa alla classifica passando anche sul mai facile campo di Ischia.

I potentini lo fanno al termine di una partita comandata ininterrottamente per tutti e quaranta i minuti, trovando dall’asse Gotelli – Esposito 15 dei 24 punti segnati in un primo quarto con già nove uomini già mandati in campo.

Dalla panca è ottimo l’impatto anche di Leone e la seconda bomba dell’ultimo arrivato Jan Rizman dilata il vantaggio fino al 13-29, anche se la zona proposta dai padroni di casa finisce per creare grattacapi e soprattutto generare qualche palla persa di troppo all’Academy, tale da evitarle un allungo più cospicuo.

L’illusione arriva con l’8-0 griffato Gotelli – Rizman – Esposito ad inizio terzo quarto (31-46), ma dura poco perché i padroni di casa con difesa e contropiede si riportano in un attimo ad un solo possesso di distanza (48-51 al 27′).

Una tripla di Esposito ricaccia indietro il tentativo di rimonta isolana, dieci punti in fila di Rizman (anche 7 rimbalzi e 5 assist) ad inizio quarto periodo (55-68) propiziano un break cui stavolta la Cestistica non può rispondere, alimentato anche dai canestri di Vaccaro e un Gotelli (10 rimbalzi e 7 assist) altrettanto positivo.

Le triple di Angius e Rinaldi aggiornano il vantaggio al di sopra dei venti punti, mentre il jumper finale di Leone porta a segno tutti e dieci gli uomini utilizzati da coach Bochicchio. L’Academy sale quindi a quota 24 e sabato alle 17.00 attende la visita di Agropoli.

Cestistica Ischia – Academy Basket Potenza 62-84 (11-24; 28-38; 51-58)

Cestistica: Papatheodorou 9, Russelli 13, D’Orta 2, Capezza 9, Grigolo, Musella 11, Iommelli 15, Trani 3, Buono.

Academy: Rizman 23, Gotelli 13, D’Urzo 4, Muscillo 4, Torlontano 6, Rinaldi 5, Angius 3, Esposito 19, Vaccaro 5, Leone 2. All. Bochicchio, Ass. Coluzzia

