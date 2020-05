Potenza: Polizia Locale in aiuto di una famiglia in difficoltà! “Grazie a quanti, attraverso donazioni, sono accanto ai più fragili”

La Polizia locale è intervenuta in aiuto di un nucleo familiare che vive una situazione di indigenza, provvedendo alla consegna di generi di prima necessità, attività che proseguirà anche nelle prossime settimane:

“Operatori della Polizia locale, in particolare assistenti appartenenti al nucleo Viabilità e Sicurezza Urbana-Infortunistica Stradale, nello svolgimento del servizio di controllo per l’emergenza covid-19, sono stati impegnati in un accertamento sanitario obbligatorio.

Durante l’intervento, effettuato insieme medici e psicologi, si è rilevata una condizione di grave difficoltà.

La comandante Anna Bellobuono, informata della situazione, di concerto con gli intervenuti, ha deciso forme di aiuto concreto da porre in essere”.

Ha sottolineato la Comandante:

“Grazie anche ai tanti gesti di generosità di nostri concittadini riusciamo ad andare incontro alle esigenze di quanti, malgrado tutte le misure poste in essere a sostegno di coloro che vivono momenti di disagio, non trovano adeguate risposte alle diverse esigenze.

Abbiamo ritenuto così di scegliere questa forma di accompagnamento per questa situazione specifica, affinché, oltre al supporto per quanto attiene alla spesa, il nucleo familiare potesse sentirsi concretamente sostenuto dalla Città, da noi come rappresentanti dell’Amministrazione e da quanti, attraverso donazioni, sono materialmente accanto ai più fragili, persone che non ringrazieremo mai abbastanza per il senso civico e la grande solidarietà dimostrata”.

