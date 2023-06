Potenza, processione in onore di “GESU’ MAESTRO”: ecco le modifiche alla circolazione

Fedeli in preghiera per omaggiare la figura di Gesù.

Ecco le modifiche alla circolazione previste nell’ordinanza n. 297/2023 per permettere i festeggiamenti e la processione in onore di “GESU’ MAESTRO”:

“Premesso che, è pervenuta in data 20 Giugno 2023 prot. n. 67843 la richiesta da parte del Parroco della Parrocchia “GESU’ MAESTRO”, con la quale chiede, la chiusura temporanea al traffico veicolare al passaggio della processione nelle seguenti strade Comunali, via Consolini, viale delle Medaglie Olimpiche, via Giovanni XXIII, via Gandhi, via Martin Luther king, via O. Romero, via A. Valla, nonchè il divieto di transito e di sosta nell’area antistante la Chiesa, denominata piazza Vittorio Pozzo, in occasione dei festeggiamenti in onore di “GESU’ MAESTRO”, che avranno inizio dalle ore 14.00 del giorno 23/6/2023 alle ore 14.00 del giorno 26/6/2023;

Considerato che è necessario emettere apposita Ordinanza di chiusura momentanea delle strade in premessa, al passaggio della processione, nonché il divieto di transito e di sosta (0-24) in piazza V. Pozzo, per permettere lo svolgimento della manifestazione in onore di “GESU’ MAESTRO” in assoluta sicurezza;

Visto:

– le autorizzazione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico rilasciate dall’Ufficio Cultura in data 21/6/2023 e acquisite al protocollo dell’Ente con i nr. 68680 – 68679; – gli artt. 1,5,6 e 14 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, N. 285 del “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. Ed int.;

– gli artt. 115, 116 e 117 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, N. 495 così come integrato dal D.P.R. 16 Settembre 1996, N. 610 e ss.mm. Ed int.; ORDINA dalle ore 14.00 del giorno 23/6/2023 alle ore 14.00 del giorno 26/6/2023 il divieto di transito e di sosta con rimozione (0-24) come di seguito descritto

1.la chiusura momentanea al traffico veicolare (divieto di transito) al passaggio della processione nelle seguenti strade:

via Consolini,

viale delle Medaglie Olimpiche,

via Giovanni XXIII,

via Gandhi,

via Martin Luther king,

via O. Romero,

via A. Valla;

2.il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata (0-24):

nell’area antistante la Chiesa di “GESU’ MAESTRO”, denominata piazza Vittorio Pozzo, fatta eccezione per i mezzi dell’organizzazione, di Polizia e di Soccorso;

AVVISA

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre forze dell’ordine sono incaricate di curarne l’osservanza;

la presente Ordinanza, può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze”.

