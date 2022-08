Potenza, provincia in lutto per la scomparsa di Severino: “ispirante la sua onestà nel ruolo di rappresentante delle istituzioni”

“Sono momenti di cordoglio e dolore per la famiglia e per l’intera comunità paternese per la scomparsa di Severino Notarfrancesco, ai quali mi unisco in un affettuoso abbraccio”.

Così il consigliere regionale Gianuario Aliandro che aggiunge:

“Scompare oggi un uomo impegnato politicamente per lunghi anni nella comunità di Paterno (PZ), anche nel ruolo di sindaco oltre che di consigliere comunale, ma conosciuto per il suo impegno al di fuori dei confini del suo paese di origine come consigliere provinciale.

Di questi uomini delle istituzioni se ne sentirà sempre la mancanza”.

Così il sindaco di Paterno Tania Gioia:

“Un doveroso riconoscimento ad un uomo che si è speso per la comunità paternese, come primo cittadino in anni passati e che ha proseguito con incarichi politici dentro e fuori dall’amministrazione di Paterno.

Sono vicina alla famiglia e mi unisco in un affettuoso sentimento di vicinanza.

Ci ispireremo nel nostro lavoro al suo attaccamento al paese e alla sua onestà e diligenza nel ruolo di rappresentante delle istituzioni.”

