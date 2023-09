Potenza: questo Rione in festa per far rinascere l’intero quartiere! L’evento in programma

L’Associazione Comitato Rione Cocuzzo organizza l’evento “La nave in festa”, l’obiettivo è riqualificare il quartiere passando attraverso l’aggregazione e lo spirito di appartenenza:

“Come promesso al momento della costituzione dell’associazione, uscire dalla logica della rassegnazione è prioritario.

Il nostro quartiere ha grandi potenzialità e merita, sicuramente, più attenzione.

L’Associazione si è già mossa nel sollecitare l’amministrazione comunale a risolvere criticità e problematiche del quartiere.

L’evento è solo il primo passo che nasce in partnership con la Cooperativa Sociale Centostrade e la Cooperativa Betania.

Anche il luogo scelto per l’evento ‘La nave in festa’ del 15 settembre non è casuale ma, volto a valorizzare una struttura che gli abitanti del quartiere non hanno mai gradito.

Il 15 settembre ci saranno giochi per bambini con il Ludobus, attività per gli anziani, mostra fotografica storica del quartiere, musica e stand gastronomici.

Far rinascere la famosa Nave per far rinascere un intero quartiere”.

Di seguito le locandine con i dettagli.

