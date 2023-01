Potenza: riparte dall’insidiosa trasferta di Ischia il girone di ritorno dell’Academy! In bocca al lupo ragazzi

Riparte dall’insidiosa trasferta di Ischia il girone di ritorno dell’Academy.

In striscia positiva di tre vittorie in questo inizio 2023, i potentini hanno agganciato la vetta di una classifica occupata – al giro di boa – a quota 22 da altre cinque squadre, ma allo stesso tempo con soli due punti di vantaggio sulla coppia Parete – Maddaloni appaiata al settimo posto.

L’equilibrio sovrano del campionato, dunque, non permette cali di concentrazione anche alla luce di una formula che ammetterà direttamente in C unica la prima classificata al termine della regular season, motivo per il quale le vittorie in trasferta cominceranno ad avere un peso specifico in questo senso.

La Cestistica, a dispetto della sola vittoria interna conquistata con Sarno (81-73), è squadra capace di esaltarsi tra le mura amiche, come nel caso della rimonta da -16 di mercoledì con Parete, arrivata ad un passo dal compiersi (68-70).

Tra le mura della Palestra Sogliuzzo, del resto, nel girone di ritorno della Poule Promozione lo scorso anno l’Academy colse una vittoria sofferta (71-77) e maturata solo nei minuti finali.

Risultato analogo anche nella gara d’andata – la prima stagionale – in cui l’organico allenato da Vincenzo Bochicchio si impose 82-71 reagendo ad un brutto inizio, ma calando sensibilmente di concentrazione nel finale e consentendo agli isolani di rientrare nel punteggio.

Rispetto alla sfida del 9 Ottobre non mancheranno delle novità, con Torlontano e Vaccaro tra i potentini in luogo del partente Ciambrone e degli infortunati Pace e Vece, mentre in corso d’opera la Cestistica ha inserito l’interessante under 2002 Capezza (12.8 punti per gara) e gli stranieri Papatheodorou e Messa (17.6), lo scorso anno avversario dei potentini con la canotta di Casapulla, rinunciando al tiratore Bensons.

Al termine della settimana di allenamenti e alla vigilia della sfida, in casa Academy ha parlato Adam Gotelli:

“La partita di Ischia è un’ottima opportunità per noi per iniziare in maniera positiva la seconda metà di campionato ma loro sono una squadra di talento e noi dobbiamo cercare di proseguire anche in questa partita nel trend positivo che abbiamo intrapreso negli ultimi mesi”.

Palla a due alle ore 16.30 a porte chiuse agli ordini dei signori Gensini di Cercola e Vettone di Caivano.a

