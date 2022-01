Potenza, sciopero delle Ferrovie Appulo Lucane: possibili disagi. I dettagli

Ferrovie Appulo Lucane informa l’utenza interessata che:

“Il giorno 4 febbraio 2022 la O.S. USB di Puglia e Basilicata ha aderito allo sciopero nazionale di 4 ore (dalle ore 15.35 alle ore 19.35), mentre la O.S. ORSA di Bari ha proclamato uno sciopero aziendale sempre con le stesse modalità.

L’iniziativa di astensione al lavoro della O.S. USB viene dichiarata:

per la non volontà, da parte del Governo, di programmare un serio e credibile piano economico di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del paese quali, trasporti, scuola e sanità.

criticità già di per sé evidenti nella fase pre-pandemica.

Per interrompere l’ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti.

I dati relativi alle percentuali di adesione registrati dalla Unione Sindacale di Base USB Lavoro Privato Puglia nell’ultimo sciopero è di circa 17.06 %, mentre dalla Unione Sindacale di Base USB lavoro Privato Basilicata è di circa 7.21 %.

Le motivazioni dell’azione di sciopero intrapresa dalla O.S. ORSA di Bari riguardano:

Turni di servizio personale di macchina e agenti treno;

Carenza del personale di macchina e agenti treno.

Si informa inoltre che non si è in possesso di dati relativi alle percentuali di adesione registrati dalla O.S. OR.S.A Segreteria Provinciale Bari.

Saranno assicurati tutti i servizi ferroviari e automobilistici nelle fasce di garanzia, ossia dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30, i cui orari sono consultabili cliccando qui

Si precisa inoltre che il collegamento Potenza Inferiore Scalo – San Nicola – Genzano n. 158 in partenza da Potenza Inferiore Scalo con bus sostitutivo alle ore 13.00, potrebbe non trovare coincidenza con il treno n. 128 in partenza da Gravina per Bari alle ore 15.41.

Al termine dello sciopero il servizio riprenderà regolarmente”.

