Potenza, sesta vittoria per l’Academy Basket! Complimenti ragazzi

L’Academy bagna con un prezioso successo esterno il ritorno in campo dopo la lunga sosta, espugnando il non facile parquet di Barra.

Al termine di una partita condita da basse percentuali (16/29 ai liberi; 4/26 dall’arco) i potentini escono dall’impianto partenopeo con due punti preziosi maturati prevalentemente nel secondo tempo, quando Esposito e compagni alzano sensibilmente i giri della propria difesa e propiziano a cavallo d’inizio ultimo quarto il break decisivo.

Sospinti dalle iniziative degli esterni, i padroni di casa sorpassano ad inizio secondo periodo, anche perché Pace – autore peraltro di una poderosa schiacciata a due mani in contropiede dopo aver intercettato un passaggio avversario – deve accomodarsi in panchina con due falli che ne frenano un avvio da sei punti consecutivi.

Un paio di iniziative di Banin danno l’ultimo vantaggio ospite prima della pausa lunga (28-29), ma il finale è tutto di marca partenopea, complice anche un gioco da quattro punti di Fiore (34-29) ed un canestro di un Pecchia positivo e pronto sugli scarichi.

Dopo l’intervallo, però, rientra un’Academy diversa dagli spogliatoi, a dispetto di una situazione falli (quattro per Assui, Pace e Banin) che complica non poco i piani di Bochicchio, visto anche il totale presidio dei tabelloni da parte del lungo numero 23 (saranno 12 i palloni catturati, oltre ad un paio di canestri dalla lunga fondamentali nel finale di quarto) ed un capitano che riprende esattamente da dove aveva lasciato.

Sono due suoi canestri in fila, uno dei quali con fallo subito a rimbalzo d’attacco, a permettere ai rossoblù (42-45) di rimettere il naso avanti, proprio prima dei già citati cinque punti consecutivi di Assui.

Le scelte tattiche difensive neutralizzano di fatto Tredici (appena 4 punti segnati rispetto agli oltre 22 di media) e l’Academy si spinge anche a +8 (48-56) con due liberi di Pace, prima dell’ultimo squillo degli uomini di Monteleone, sancito da quattro punti di Nocerino per il 54-56.

Dopo il timeout, però, Borioni è chirurgico dall’angolo ed Esposito converte un fallo tecnico subito dopo un altro canestro da due punti, per un break che Cagnacci chiude in lay-up sancendo il primo vantaggio in doppia cifra della sfida (54-64 al 36’).

Cavallaro è tra gli ultimi ad arrendersi, ma un Labovic (anche otto rimbalzi nel suo score) al solito consistente sui due lati del campo risponde dall’altra parte e c’è tempo solo per la quarta tripla di Fiore (64-69), prima di un finale tutto di marca lucana, che sancisce la sesta vittoria in sette partite per l’Academy.