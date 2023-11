Meteo: su Potenza tornano pioggia e nuvole. Ecco le previsioni

Da domani sulla nostra regione l’alta pressione si indebolisce, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio con piogge della serata, anche a carattere di rovescio o temporale.

Ma che tempo ci attende su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 21 Novembre, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 10°C.

Mercoledì 22 Novembre avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 8°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.