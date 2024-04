Potenza: “Siamo fiduciosi sull’istituzione del corso di Laurea in Infermieristica”. Queste le ultime notizie

“Quanto emerso in un passaggio dell’incontro svoltosi nell’Auditorium dell’Ospedale San Carlo di Potenza, durante il quale sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Rettore dell’ateneo lucano Ignazio Marcello Mancini e la Ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, rinnova la fiducia per l’istituzione di un corso di Laurea in infermieristica presso l’Università degli Studi di Basilicata”.

Lo evidenzia la Presidente dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Potenza Serafina Robertucci che sottolinea l’importanza delle novità annunciate riguardo al settore sanitario, e, in particolare, quelle sulla formazione, in occasione della firma del protocollo d’intesa tra Regione Basilicata, Unibas e le cinque aziende sanitarie lucane, alla presenza della ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, per l’integrazione delle attività di ricerca, didattica e assistenziali tra Servizio sanitario e Università.

Ricorda Robertucci:

“Alla Regione Basilicata abbiamo evidenziato, più volte, l’opportunità di avviare nella nostra università un percorso di studi in infermieristica capace di assicurarci autonomia rispetto agli atenei che attualmente organizzano corsi sul territorio lucano.

Ricordiamo, inoltre, che i nostri ragazzi sono costretti a spostarsi in altre regioni per completare il ciclo di studi (Laurea Magistrale, Dottorato di Ricerca, Master…) con un notevole disagio personale e un importante impegno economico.

Alla firma dell’accordo per avviare i tirocini formativi di medicina nelle strutture del territorio in collaborazione con l’ateneo, ci auguriamo segua, come è stato prospettato, l’apertura dei corsi di Laurea per le professioni sanitarie.

Sono impegni a cui noi plaudiamo, fiduciosi di poter assistere finalmente alla realizzazione di un progetto che servirà a far crescere la nostra università ma anche a dare ai giovani lucani l’opportunità di studiare e formarsi sul proprio territorio, e rappresentare risorse per la crescita e lo sviluppo della sanità futura.

Come già proposto in più di un’occasione il corso di laurea in infermieristica, attraverso un modello sperimentale e innovativo, potrebbe integrarsi con il percorso di studi in medicina da poco istituito dall’Unibas, per sviluppare l’integrazione multidisciplinare, fondamentale per soddisfare i bisogni di salute emergenti, attraverso nuovi modelli organizzativo/assistenziali.

Robertucci, inoltre, ricorda che nella proposta di istituzione del percorso di laurea in infermieristica presentata alla Regione Basilicata è stato specificato che sarebbe necessario non solo l’istituzione ‘della laurea triennale e della magistrale ma anche pensare ad offrire agli studenti la possibilità di aprirsi alla ricerca e ai percorsi di specializzazione'”.