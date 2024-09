Potenza, sicurezza urbana in città: ecco i dati su furti e delitti

Nella mattinata di oggi, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunito, come preannunciato nei giorni scorsi, per fare il punto sul working in progress delle politiche di sicurezza urbana nel Capoluogo.

Presenti alla riunione, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Vice Presidente della Provincia Carmine Ferrone e il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, accompagnato dalla Comandante della Polizia Locale Maria Santoro.

In apertura di seduta, il Prefetto Campanaro ha condiviso con i componenti del consesso i dati che popolano la Banca Dati Interforze (SDI) del Ministero dell’Interno, sviluppando una approfondita analisi sull’andamento della delittuosità in provincia di Potenza e nel Comune capoluogo, sull’arco temporale 2019/2023 e nei primi otto mesi del 2024.

TOTALE DELITTI 2023 Totale delitti Variazione percentuale sul 2019 Variazione percentuale sul 2022 PROVINCIA POTENZA 6.768 -18,1% -2,8% CITTA’ DI POTENZA 1.571 -11,1% +2.5% GENNAIO-AGOSTO 2024 Totale delitti Variazione percentuale su gennaio-agosto 2019 Variazione percentuale su gennaio-agosto 2023 PROVINCIA POTENZA 4.208 -23,1% -2,7% CITTA’ DI POTENZA 925 -21,3% -3%

Occhi puntati, poi, sulla criminalità predatoria e, ancor più nello specifico, sulla voce relativa ai furti.

FURTI 2023 Totale furti Variazione percentuale sul 2019 Variazione percentuale sul 2022 PROVINCIA POTENZA 1.427 -20,8% -5,9% CITTA’ DI POTENZA 278 -32,9% -8,3% GENNAIO-AGOSTO 2024 Totale furti Variazione percentuale su gennaio-agosto 2019 Variazione percentuale su gennaio-agosto 2023 PROVINCIA POTENZA 879 -26,6% +4,9% CITTA’ DI POTENZA 183 -38% +15%

“Sul periodo più lungo, i dati ci dicono di un trend sulla delittuosità in flessione, sia a livello provinciale che sulla Città capoluogo, a conferma dell’ottimo lavoro che stanno portando avanti sul piano repressivo e preventivo le Forze di Polizia, a cui va sempre il mio pieno ed incondizionato ringraziamento. La conferma viene anche dall’indagine pubblicata nei giorni scorsi da un importante quotidiano finanziario nazionale, che colloca la nostra provincia tra le più sicure d’Italia.

Accanto alle Forze dell’Ordine, ci deve però essere un impegno ancora più convinto ed incisivo degli Amministratori locali, in grado più di chiunque altro di intercettare esigenze e criticità dei territori. Preservare il tessuto sociale ed economico del potentino resta una assoluta priorità”, le parole del Prefetto Campanaro a margine dell’analisi dei dati.

Entrando nel vivo della riunione, il Rappresentante del Governo ha, quindi, svolto un sintetico excursus sulle tappe evolutive della normativa nazionale che, a partire dal 2017, ha profondamente mutato il quadro di riferimento e ridisegnato il “sistema sicurezza”, soffermandosi, in particolare, su due misure che possono risultare maggiormente efficaci nel dare risposte concrete alla richiesta di sicurezza della comunità:

Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza . L’installazione di nuovi sistemi di sorveglianza o il potenziamento di quelli esistenti sono determinanti, in chiave preventiva e repressiva alla delittuosità. In quest’ottica, il Comune di Potenza ha già beneficiato di un primo finanziamento sui Fondi POC nel 2022/2023 di 250.000,00 € da parte del Ministero dell’Interno ed un ulteriore finanziamento ministeriale nel 2024 di 226.000,00 € consentirà di potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza sull’intero territorio comunale;

. L’installazione di nuovi sistemi di sorveglianza o il potenziamento di quelli esistenti sono determinanti, in chiave preventiva e repressiva alla delittuosità. In quest’ottica, il Comune di Potenza ha già beneficiato di un primo finanziamento sui Fondi POC nel 2022/2023 di 250.000,00 € da parte del Ministero dell’Interno ed un ulteriore finanziamento ministeriale nel 2024 di 226.000,00 € consentirà di potenziare ulteriormente il sistema di videosorveglianza sull’intero territorio comunale; Rafforzamento della Polizia Locale. Perno fondamentale del sistema di sicurezza integrata, la Polizia Locale necessita di una decisa politica volta alla valorizzazione ed all’implementazione degli organici, allo scopo di dare piena attuazione all’Accordo Quadro sottoscritto a gennaio 2020 tra Ministero dell’Interno ed A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni Italiani, che prevede l’impiego sull’intero arco delle 24 ore delle Polizie Locali dei Capoluoghi di regione.

“Ho ricevuto piena assicurazione dal Sindaco di Potenza che saranno, anzitutto, accelerate le procedure per completare l’installazione delle 33 telecamere relative al primo finanziamento ministeriale di 250.000,00 €.

Ho, inoltre, disposto che venga convocato nei prossimi giorni un tavolo tecnico in Questura, per esaminare le proposte comunali sulla installazione di nuovi impianti che potranno essere finanziati con la presentazione di un nuovo progetto, per un importo di altri 226.000,00€ – ha dichiarato il Prefetto Campanaro a fine riunione – Ringrazio il Sindaco anche per aver prontamente raccolto il mio invito a dare seguito a quanto previsto dall’Accordo Quadro del 2020 Interno-ANCI, cominciando a breve con l’estensione del turno di lavoro della Polizia Municipale di Potenza sino all’una di notte.

Questo consentirà senz’altro alle Forze di Polizia a competenza generale di assicurare maggiore efficacia al controllo del territorio e di consolidare la percezione di sicurezza”.

Una verifica sullo stato di avanzamento delle preannunciate progettualità comunali sarà effettuata entro la fine dell’anno.