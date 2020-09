Potenza, Stefania cerca disperatamente la sua gattina: “Se non morirà investita, il suo destino è comunque segnato: il suo fegato cederà!”. Aiutiamo a ritrovarla

Oggi compie un anno, ma della gatta Frida ancora nessuna traccia.

A segnalarne la scomparsa alla nostra Redazione la sua compagna di vita, Stefania:

“Salve,

provo a scrivere anche qui, per chiedere il vostro aiuto.

Mi chiamo Stefania e sono una ragazza potentina disperata.

FRIDA, la mia amata gattona sterilizzata, dagli occhi azzurri come il mare, si è persa nel quartiere di Verderuolo e non riesce più a tornare a casa.

La sto cercando senza sosta, notte e giorno, dalle 6:00 del mattino e poi di nuovo dall’una di notte, quando il rumore della città si placa, fiduciosa di udire un suo miagolio, per individuarla.

Le lascio ogni sera, con tanto amore, diverse scodelle sparse per la città, nella speranza che girovagando affamata, si imbatta in almeno una, piena dei suoi croccantini preferiti.

Ho tappezzato la città di volantini, ho mandato le sue foto in ogni gruppo facebook, chiamo insistentemente anche l’ente addetto alla rimozione di animali morti, per scongiurare che quel corpicino rimosso, non sia quello della mia dolce Frida.

Ho chiamato anche Roberta, una pet detective.

Sì, esistono anche i detective degli animali, fortunatamente.

È lei che mi sta aiutando, sostenendomi in questa ricerca disperata di un pezzo del mio cuore smarrito.

Dopo suo consiglio, sono arrivata ad istallare addirittura telecamere ad infrarossi, per monitorare accuratamente la zona.

Eppure della mia dolce Frida non c’è traccia.

L’ho adottata che aveva solo 2 mesi, uno scricciolo peloso di 750 gr di amore, con questi due occhioni azzurri magnetici, che farebbero innamorare anche chi gli animali li odia.

Poi, ho scoperto la sua insufficienza epatica, da tenere sotto controllo!

E se non morirà investita, beh, il suo destino è comunnque segnato: il suo fegato cederà!

Oggi, 1 Settembre, compie un anno, ma lei non è con me per festeggiare.

Non riesco a darmi pace, forse qualcuno l’ha presa, non può essere svanita nel nulla, vi prego, aiutatemi a ritrovare la mia Frida.

Sembra tutto così assurdo ed esagerato per un gatto, ma lei non è solo un gatto, è un membro della famiglia che manca a tutti, è la mia compagna di vita che ha lasciato un vuoto incolmabile.

Vi prego, aiutatemi a riabbracciarla!

Cell. 3497030915“.

Aiutiamo a ritrovarla!

Queste due foto del felino.

