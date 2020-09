Potenza, strade piene di buche: automobilista distrugge pneumatico in una voragine e i Vigili gli inviano una multa a casa! Ecco l’incredibile storia di Gerardo

Riceviamo e pubblichiamo una nota inviata alla nostra Redazione da un cittadino di Potenza.

“Sono Gerardo A. di Potenza e vi spiego brevemente cosa è successo.

La mia vicenda ha dell’incredibile, sappiamo che la situazione delle strade nella nostra città di Potenza è drammatica.

Il giorno 24/05/20 con la mia auto stavo transitando all’inizio di via Macchia San Luca (che in pratica è la strada subito dopo Bucaletto, che dalla zona industriale porta alla frazione di San Luca Branca) e purtroppo per scansare una buca piu’ piccola finisco al centro della carreggiata dove c’era un’altra buca molto piu’ grande, una voragine che, oihmè, ho preso con la gomma sinistra ed ho irreparabilmente danneggiato il pneumatico.

Mi sono fermato ma, prima di effettuare la sostituzione ho pensato (male) di chiamare e far intervenire sul posto i Vigili Urbani per denunciare l’accaduto.

I Vigili sono intervenuti, hanno messo in sicurezza l’area ponendo al centro della carreggiata appositi birilli di segnalazione per delimitare la buca ed inoltre hanno effettuato i loro rilievi.

Premetto che al termine delle verifiche non mi è stato contestato niente, contrariamente sono stato correttamente informato dai Vigili dove trovare il modulo di risarcimento, dove consegnarlo e su tutta la corretta procedura da seguire per poter inviare la richiesta di risarcimento danni al Comune di Potenza.

Nelle settimane successive mi reco all’ufficio Protocollo del Comune per consegnare la Pratica composta da richiesta di risarcimento danni e Preventivo di spesa per la riparazione del gommista.

A questo punto si materializza la beffa perché mi sarei aspettato tutto nel buon esito della pratica invece mi vedo recapitare a casa tramite il postino una multa della Polizia municipale alquanto ridicola e palesemente emessa per addossare a me la colpa del sinistro.

Secondo l’interpretazione dei Vigili la multa è stata redatta perché transitavo sulla carreggiata senza mantenere il margine destro.

Secondo i loro rilievi la carreggiata era larga 6,10 mt e l’inizio della buca posta ad una quota di 3,10 mt.

Tendendo fede alla larghezza da loro rilevata 6,10 mt vuol dire che il margine centrale è posto a 3,05 mt.

Quindi stiamo parlando di 5 cm su una strada di campagna dove non vi è nemmeno la linea tratteggiata a terra.

Infatti per rompere il pneumatico il cerchio ha pizzicato lo spigolo all’inizio della buca.

Potete visionare le foto dove si vede che la buca è perfettamente al centro della carreggiata.

Poi mi chiedo perché non mi è stato contestato prima quando sono intervenuti i Vigili???

Vorrei poter fare ricorso ma si sa bene come vanno queste cose e per recuperare questi soldi alla fine mi troverei a dover spendere anche di piu’ tra pratiche, legale e tribunali.

Pertanto a malincuore e molto rammaricato ho dovuto anche pagare la multa.

Pero’ considerata la vicenda che ha dell’incredibile, le strade di Potenza che fanno letteralmente pietà sono piene di buche e noi poveri cittadini siamo sempre quelli che ci rimettiamo in tutti i sensi (automobile danneggiata) a questo punto sicuramente non mi liquideranno il danno subito e ciliegina sulla torta anche la multa da pagare.

Come si dice oltre al danno la beffa.”

Cosa ne pensate?

