Potenza, strisce blu: ecco come rinnovare i permessi di sosta

Il Comune di Potenza comunica:

“dal 3 gennaio 2022 sarà possibile, per i residenti o domiciliati nelle zone sottoposte a tariffa, presentare istanza per il rinnovo del Permesso per la sosta, con validità annuale, senza alcuna limitazione oraria e senza diritto di riserva di posto, IN VIA TELEMATICA COLLEGANDOSI AL PORTALE https://pass.brav.it/Potenza/Frontoffice

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Tutte le procedure per richiedere e pagare il permesso di sosta si terranno sul portale secondo le seguenti modalità:

una volta entrati si potrà procedere alla richiesta di abbonamento o di permesso per la sosta, a seconda della tipologia scelta.

Viene rilasciata, al termine della procedura, l’apposita ricevuta e la targa dell’utente viene registrata sul sistema.

Il controllo da parte degli ausiliari della sosta avverrà in maniera telematica, consultando la banca dati in possesso.

Pertanto, il cittadino, dal momento del pagamento del titolo, non avrà più l’obbligo di esposizione del talloncino all’interno dell’auto.

Ricordiamo che sul portale è necessario autenticarsi con uno dei seguenti metodi:

Registrazione mail e password;

SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale;

CIE – Carta d’Identità Elettronica.

Per maggiori informazioni www.actapotenza.it MAIL : info@actapotenza.it”.

