Potenza: sul territorio 4 serbatoi comunali, autobotte e buste d’acqua per i cittadini. Il piano per sabato e domenica

Il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, fa sapere:

“per sabato 23 e domenica 24 novembre 2024 l’erogazione idrica verrà assicurata da Acquedotto Lucano dalle ore 7.00 alle ore 14.00, ad eccezione del centro storico in cui l’erogazione verrà sospesa già a partire dalle ore 12.00.

Mentre le contrade Trinità Sicilia, Gravina, Cortese e Giarrossa saranno servite con autobotte.

Inoltre, da domani a partire dalle ore 14 saranno presenti sul territorio comunali 4 serbatoi da cui poter attingere acqua:

1) via Nazario Sauro nei pressi della tenda della Protezione civile;

2) via Roma presso la palestra Rocco Mazzola;

3)parcheggio Ferrovie dello Stato Stazione Santa Maria;

4)viale V. Verrastro preso parcheggio della Regione.

In aggiunta dalle 9.00 di domani mattina sarà possibile rifornirsi di buste di acqua da 5 litri presso la tenda della Protezione Civile situata nei pressi del comune – mobility center in via Nazario Sauro.

Infine, comunico che le varie associazioni di volontari, che ringrazio per il lavoro e la vicinanza, riforniranno, su richiesta, con le buste da 5 litri le persone fragili presso le proprie abitazioni.

La situazione non è facile ma con la collaborazione di tutti stiamo gestendo l’emergenza idrica confidando nel ritorno alla normalità’, nel più breve tempo possibile”.