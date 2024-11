Potenza e provincia, crisi idrica e sospensioni: nuova programmazione degli orari di chiusura per il fine settimana. L’avviso

Acquedotto Lucano comunica all’utenza che:

“a causa degli intensi consumi registrati nelle ultime 24 ore, i livelli dei serbatoi dello schema Basento Camastra hanno subito un drastico ed inaspettato abbassamento.

Per questo motivo non sarà possibile garantire il servizio di distribuzione secondo gli orari già definiti, ma si rende necessario operare una nuova programmazione degli orari di chiusura per il presente fine settimana, basata sul volume idrico residuo di ciascun serbatoio cittadino.

Si fa presente, infine, che il regime delle erogazioni previsto potrebbe subire ulteriori restrizioni in caso di consumi anomali che potrebbero provocare imprevedibili e localizzate carenze nella fornitura idrica.

Pertanto, si raccomanda agli utenti di attuare ogni possibile misura per limitare i consumi al fine di consentire l’erogazione programmata”.