Potenza, terribile episodio di violenza: “Cara Giulia, come donna, prima ancora che come assessore, ti abbraccio”. La lettera

Un altro messaggio di solidarietà per Giulia Ventura, ragazza brutalmente aggredita a Potenza.

Così l’assessore alle Pari Opportunità, Marika Padula, in una lettera rivolta alla giovane vittima:

“Cara Giulia, come donna, prima ancora che come assessore, ti abbraccio e ti manifesto il mio profondo dispiacere riguardo a quanto ti è accaduto.

La settimana appena trascorsa, della nostra bella e ‘tranquilla’ città, ci ha portati a conoscenza di due terribili episodi di violenza sulle donne.

Rappresentano purtroppo l’ennesima conferma che ancora tanto rimane da fare.

Il tuo caso, come tutti quelli di quante non riescono a trovare la forza per denunciare, non solo rappresentano un monito rispetto al non dover mai abbassare la guardia nei confronti di qualsiasi tipo di violenza, ma richiedono l’impegno quotidiano di Istituzioni, magistratura, forze di polizia e privati cittadini, affinché, ognuno per quanto di propria competenza, possa profondere il massimo sforzo per individuare e isolare gli autori di tali atti, facendo sì che la giustizia faccia il suo corso, senza sconti per nessuno”.