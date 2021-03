Potenza: veicoli elettrici e ad emissione zero, contrassegno di esenzione al pagamento per la sosta. I dettagli

Dal 1° aprile 2021 sarà possibile, per i residenti nel Comune di Potenza, presentare istanza per il rilascio del contrassegno di esenzione per la sosta negli stalli a pagamento presenti in tutte le zone sottoposte a tariffa, senza limitazione oraria, in tutte le zone tariffate del Comune di Potenza (Zone I-Ia, II, II, IV, V), indipendentemente dall’indirizzo di residenza o di domiciliazione del titolare dello stesso.

Il contrassegno ha validità quinquennale, con decorrenza dalla data di rilascio dello stesso, al costo di € 5,00 quale rimborso spese di produzione ed istruttoria, ed è rinnovabile al medesimo costo per ulteriore analogo periodo.

Hanno diritto a richiedere il contrassegno di esenzione per la sosta negli stalli a pagamento i residenti nel Comune di Potenza proprietari, possessori in locazione finanziaria (leasing) o titolari di contratto di noleggio con durata superiore a 12 mesi di veicoli ad alimentazione elettrica, ad alimentazione mista termica-elettrica (ibridi) con emissioni di anidride carbonica (CO2) fino a 60 g/km, ad emissione zero (ZEV) idrogeno (sono esclusi i veicoli a benzina, diesel, a gas di petrolio liquefatti – GPL, a gas naturale compresso – GNC).

Per il rilascio del contrassegno di esenzione per la sosta negli stalli a pagamento dovrà essere formulata apposita domanda compilando il modello predisposto dall’Ente, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia di autocertificazione.

Sarà possibile ritirare la modulistica presso il Mobility center in via N. Sauro, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in piazza Matteotti o scaricandola dal sito dell’ente www.comune.potenza.it

La domanda, formulata compilando il modello allegato in calce, deve essere corredata della seguente documentazione:

• marca da bollo di € 16,00;

• copia di versamento su conto corrente postale n. 1036780581 intestato a ACTA S.p.A. o tramite bonifico bancario – IBAN IT60X0542404297000000001021 – di € 5,00 indicando nella casuale del pagamento “contrassegno di esenzione per la sosta negli stalli a pagamento”;

• copia documento di identità del richiedente in corso di validità;

• copia della carta di circolazione del veicolo per il quale si richiede il contrassegno;

• copia della carta di circolazione con annotazione se il veicolo è utilizzato abitualmente da soggetto diverso dall’intestatario (art. 94 comma 4-bis del Codice della strada);

• copia del contratto, per i soggetti intestatari di contratto (registrato) di comodato o di leasing o di noleggio con durata superiore a 12 mesi del veicolo;

• dichiarazione del legale rappresentante della società che ha affidato in uso esclusivo e privato il veicolo al richiedente, in qualità di socio, amministratore, dipendente dell’azienda (con allegata copia del documento di affidamento registrato).

