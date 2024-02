Potenza, zona per zona valore del mercato immobiliare della città capoluogo di regione: ecco l’evento di presentazione di tutti i dati

Domani, mercoledì 28 Febbraio alle ore 10.30 Fiaip presenterà a Potenza a Palazzo della Cultura i dati del mercato immobiliare di Potenza e di Matera.

La Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali illustrerà la rilevazione dei valori di mercato di Potenza e Matera zona per zona.

Il collegio FIAIP di Basilicata, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali, presenta una fotografia sull’andamento del mercato immobiliare della Regione Basilicata relativamente al 2023, fornendo dati e statistiche a livello generale ma anche per ogni capoluogo, zona per zona.

I dati che emergono dal Centro Studi FIAIP, a seguito del monitoraggio dell’andamento del mercato immobiliare in Basilicata, mostrano che nel 2023 il numero di compravendite ha registrato una flessione rispetto all’anno precedente.

La conferenza stampa di presentazione dell’Osservatorio Immobiliare FIAIP MONITORA si terrà mercoledì 28 febbraio 2024, alle ore 10.30, presso la Sala conferenze a Palazzo della Cultura, in via Via Cesare Battisti, 22 a Potenza.

Interverranno il Presidente FIAIP Basilicata Giacomo Mazzilli, il Segretario Regionale e Delegato alla comunicazione Gennaro Pecchia, il Presidente FIAIP Potenza Gianluca Oddone, il Presidente FIAIP Matera Domenico Taratufolo e il Delegato Regionale FIAIP all’Osservatorio Immobiliare urbano Sergio Musolino.