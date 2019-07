Premio Medicina in memoria di Potito Petrone, “illustre medico di Pignola e riferimento nel panorama nazionale”! Ecco come partecipare

In una nota, la presidente della Pro Loco Circolo Culturale “Il Portale” di Pignola, Loredana Albano, fa sapere che:

“Sono stati pubblicati sul sito www.prolocoilportale.it 2 bandi di concorso del Premio di Medicina intitolato alla memoria del “Professor Potito Petrone”, illustre medico di Pignola.

I premi, inseriti nelle molteplici attività associative, vogliono onorare e ricordare una personalità di alto profilo, punto di riferimento nel vasto panorama medico regionale e nazionale come il Professor Potito Petrone.

Quest’anno la manifestazione, la cui cerimonia si svolgerà il 14 Dicembre prossimo, compie 30 anni e per l’occasione i soci del sodalizio d’intesa con la famiglia Petrone e l’Ordine dei Medici di Potenza e Matera, hanno istituito un nuovo Premio che riguarda le tesi di specializzazione .

Il bando tradizionale è rivolto alla partecipazione, senza limiti di età, dei laureati in medicina e chirurgia di qualunque Università italiana, legalmente riconosciuta, nati nella Regione Basilicata o che siano ivi residenti da non meno di un anno dalla data di pubblicazione del bando e aver discusso la tesi di laurea nell’anno accademico 2017/2018 riportando un voto di laurea non inferiore a 105/110.

Il secondo bando, che rappresenta la novità di quest’anno, è aperto alla partecipazione, senza limiti di età, dei medici specializzati nella disciplina “Cardiologia medica” nell’anno accademico 2017/2018 con il massimo dei voti presso qualunque Università italiana.

Trattandosi, quest’ultimo, di un Premio Nazionale, per il primo anno si è scelto, come branca della tesi di specializzazione da premiare, quella della Cardiologia Medica.

Ma ogni anno varierà secondo le decisioni assunte della Commissione”.

Le domande di partecipazione ai concorsi sono aperte a partire da oggi, 1 Luglio 2019 ed entro e non oltre il 30 Settembre 2019.