A Vietri di Potenza verrà realizzato il “Parco del Carmine”. Ecco dove sorgerà

A Vietri di Potenza il Comune realizzerà il “Parco del Carmine”.

A darne notizia è il sindaco Christian Giordano, che ha comunicato l’ottenimento di un nuovo e importante finanziamento per un intervento in via del Carmine, dove c’è il Santuario della Madonna del Carmine, appunto in via del Carmine, nel centro abitato.

Ha dichiarato il sindaco Giordano:

“Si tratta di un progetto sul quale abbiamo puntato molto: attraverso questo intervento provvederemo alla riqualificazione delle aree limitrofe e di pertinenza del nostro storico Santuario del Carmine, restituendo dignità e qualità paesaggistica a tali spazi”.

Il Comune ha ottenuto il finanziamento nell’ambito della Misura della Regione Basilicata denominata “Azioni di compensazione e mitigazione ambientale”.

Ha aggiunto il primo cittadino:

“La progettualità prevede la realizzazione di una nuova area verde in pieno centro abitato, partendo dalla ridefinizione dello spazio esterno del sagrato e dei percorsi che conducono al Santuario.

Saranno realizzate, nel rispetto della memoria storica del luogo, degli interventi di ingegneria naturalistica che renderanno l’area fruibile anche mediante dei nuovi camminamenti che collegheranno l’area di intervento alla nuova passeggiata panoramica del Tracciolino”.

Nel definire i percorsi interni al parco, oltre alle panchine, all’illuminazione e ad altri arredi urbani, saranno impiantate nuove essenze arboree autoctone e delle aiuole dedicate alle “erbe mediche”.

Ha concluso Giordano:

“Vietri di Potenza, grazie a questa valorizzazione, avrà un nuovo spazio di aggregazione (e di meditazione), che permetterà anche un utile e valido collegamento con altri percorsi panoramici già in corso di realizzazione”.