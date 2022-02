Questi impianti sportivi del potentino rischiano la chiusura! Ecco cosa sta succedendo

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto Roberto Urgesi.

Ecco nei dettagli:

“Sono stati convocati ieri i sindaci amministratori e gestori delle piscine dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto Roberto Urgesi per discutere delle problematiche che si stanno riversando sugli impianti sportivi, in particolar modo sulle piscine, le quali hanno dei costi di gestione notevoli.

All’incontro hanno preso parte i sindaci di:

Pignola Gerardo Ferretti,

Picerno Giovanni Lettieri,

gli assessori Paolo Varalla di Viggiano,

Michele Cignarale di Melfi,

Mario Petracca di Pisticci,

il vice sindaco Giovanni Mazzilli di Rivello (PZ).

Le società presenti che gestiscono impianti Hydrosport, Polisportiva Aquatica, Pegaso, Centro Nuoto Potenza, Eurisko e Vejanum.

Il presidente Urgesi è seriamente preoccupato per il presente- futuro degli impianti della nostra regione a causa della carenza degli utenti dovuta all’attuale situazione sanitaria e alla quale si aggiunge l’aumento dei costi di gestione di circa il 100 % con l’aggravarsi degli aumenti delle spese elettriche, di gas e delle varie sanificazioni.

Fino ad ieri gli stessi impianti facevano fatica a trovare il loro equilibrio economico, purtroppo ad oggi non ci sono stabili prospettive per il futuro.

Le soluzioni da attuarsi sono il pronto intervento sugli impianti, di cui la maggior parte non funzionali perché vecchi e inattuali e sui quali bisogna intervenire in primis per renderli efficienti dal punto di vista energetico con un conseguente risparmio.

Si chiederà un incontro con i vertici regionali per cercare la giusta strada da intraprendere, altrimenti per molte realtà sarà il buio totale, rischiando di andare verso la chiusura”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)