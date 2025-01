Ruoti: prosegue la realizzazione della pista ciclopedonale e poi, in futuro, della ciclovia. Ecco le foto

Il Comune di Ruoti è lieto di annunciare la sua partecipazione al bando “Bici in Comune”, un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute Spa e dell’ANCI.

Il bando mira a finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo.

Ruoti sta proseguendo su un percorso già avviato con la realizzazione con la realizzazione della pista ciclopedonale che collega Contrada Marana al centro abitato.

Quest’area, recentemente riqualificata, è diventata un polo ludico-sportivo grazie alla realizzazione di un campetto polifunzionale, una palestra all’aperto e un’area giochi per bambini.

In futuro, è prevista la creazione di una ciclovia, denominata “I Percorsi della Ninfa Roti”, che si sviluppa lungo tre direttrici principali: il centro storico, il percorso archeologico della Villa Romana di San Giovanni e i percorsi naturalistici e delle aree attrezzate del comprensorio di Monte Li Foj e dei tratturi dei laghetti di montagna.

Questi itinerari, pensati per essere percorsi in bicicletta, saranno dotati di punti di ricarica per biciclette elettriche e di un servizio di bike sharing.

Il progetto, denominato “Ruoti in Bicicletta. Mobilità Sostenibile e Valorizzazione del Territorio”, si inserisce perfettamente nel contesto geografico del comune, che combina tradizione e innovazione.

Il territorio collinare e la sua vicinanza a centri urbani più grandi offrono un’ottima opportunità per sviluppare una rete di mobilità dolce.

Questo percorso cicloturistico permetterà ai cittadini di spostarsi in modo rapido, sicuro e rispettoso dell’ambiente, coprendo i principali punti di interesse del comune, tra cui il centro storico, i luoghi di aggregazione sociale, gli spazi culturali e i percorsi naturalistici.

Inoltre, la creazione di una corsia ciclabile collegherà Contrada Spinosa alla rete ciclabile già esistente, supportata da infrastrutture come rastrelliere per il parcheggio delle biciclette, stazioni di ricarica per biciclette elettriche e la gestione del servizio di bike sharing.

Il sistema sarà arricchito da pannelli informativi, una mappa interattiva e un’app dedicata, per garantire una fruizione moderna e completa dell’itinerario.

Il progetto include anche attività educative, eventi e iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della mobilità sostenibile e del rispetto per l’ambiente.

Ruoti, facente parte del Cluster 1 “Comuni fino a 5.000 abitanti”, ha deciso di partecipare a tutte le tre linee di attività del bando, con un contributo massimo di 50.000 euro e un cofinanziamento di 11.000 euro.

Il Sindaco, Avv. Franco Gentilesca, ha dichiarato:

“La nostra adesione a questo bando rappresenta un passo significativo verso la promozione di stili di vita più sani e sostenibili per i cittadini di Ruoti.

Siamo convinti che l’incremento dell’uso della bicicletta migliorerà la qualità della vita nel nostro comune, favorendo una maggiore coesione sociale.

Inoltre, questo progetto contribuirà a valorizzare il nostro territorio, offrendo nuove opportunità di turismo sostenibile e attrattività per i visitatori, grazie alla creazione di percorsi cicloturistici che mettono in luce le bellezze naturali e culturali di Ruoti.”

Anche l’Assessore allo Sport, Politiche Sociali e Giovanili, Maria Troiano, ha sottolineato l’importanza del progetto:

“Partecipare al bando ‘Bici in Comune’ ci offre l’opportunità di sviluppare infrastrutture adeguate e organizzare eventi che incentivino l’uso della bicicletta tra i nostri concittadini.

Vogliamo creare un ambiente favorevole alla pratica sportiva e alla mobilità dolce, coinvolgendo attivamente la comunità in questo percorso.”

Inoltre, il Comune di Ruoti è entusiasta di annunciare che ospiterà una tappa del Giro d’Italia il 15 Maggio 2025.

Questo evento di grande rilevanza nazionale rappresenta un’occasione unica per valorizzare il territorio di Ruoti, rafforzando il legame tra sport, mobilità sostenibile e comunità.

Il passaggio della celebre corsa ciclistica non solo porterà visibilità al comune, ma contribuirà anche a stimolare l’entusiasmo per la bicicletta e la cultura sportiva tra i cittadini.

Ruoti si prepara a vivere una stagione di cambiamento, in cui la sostenibilità, la salute e la coesione sociale saranno al centro del progetto “Bici in Comune”.

Ecco le foto.