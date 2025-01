La Lega Pro, preso atto del Provvedimento del Sindaco della Città di Potenza – Ordinanza Sindacale n. 6/2025, dispone che che la gara Potenza-Benevento, valevole per il recupero della 22^giornata, abbia inizio alle ore 19:00 di martedì 21 gennaio, anziché alle ore 15:00.

La società Potenza Calcio, come comunicato nei giorni precedenti, ricorda agli spettatori che i tagliandi acquistati per la gara resteranno validi per il recupero della partita.