“Ruoti sta vivendo giorni difficili, invito i miei concittadini a mantenere i toni distesi”. Le parole del vicesindaco

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del Vicesindaco di Ruoti, Maria Troiano, sulla vicenda che ha visto coinvolta la sindaca Anna Maria Scalise.

Ecco quanto riportato:

“Dal 2019 sono stata scelta come Assessore esterno del Comune di Ruoti (PZ) e ringrazio il Sindaco e la maggioranza per avermi dato fiducia, pur essendo alla mia prima esperienza politica.

In questi due anni, in cui ho sempre cercato di svolgere il difficile compito di amministratore di una piccola comunità come Ruoti, che cerca a fatica di uscire fuori da un passato politico privo di confronto attivo con la cittadinanza e lontano dal bene della comunità, con il lavoro e la coesione della nuova maggioranza, in seguito ad un limpido e necessario accordo politico, si è lavorato con lo scopo di portare Ruoti fuori dal limbo della vecchia azione politica, mettendo in campo azioni positive e progetti di riqualificazione del territorio.

Ho vissuto in prima persona le difficoltà dell’amministrazione che per far funzionare la macchina amministrativa, non solo aveva l’onere di dover portare avanti il lavoro quotidiano, ma ha dovuto difendersi da accuse infamanti, emerse e rese note nel corso dell’inchiesta ancora in atto, e che continua a doversi difendere, pur essendo le dinamiche dei fatti chiare.

Tutto ciò è stato possibile grazie alla caparbietà, in primis, del Sindaco e di tutti gli amministratori, nonché dei dipendenti, i quali si sono adoperati nel lavoro in un momento difficile, dovendo fare i conti con la carenza di personale, con l’emergenza sanitaria in corso e con la pressione psicologica.

Ruoti sta vivendo giorni difficili, tutt’oggi l’Amministrazione continua a subire attacchi che mirano ad intaccare l’integrità, la bontà e la trasparenza della propria azione amministrativa, le continue insinuazioni, che sono figlie di un clima politico prematuramente surriscaldato in previsione delle prossime elezioni amministrative, rischiano di restituire ai cittadini di Ruoti e all’esterno del paese, un’immagine distorta del proprio lavoro, che non rende giustizia all’impegno profuso a servizio della comunità.

Ne va anche dell’immagine stessa di Ruoti, già troppe volte in passato compromessa, immagine che chi cerca di difendere per opportunismo, fortunatamente consistente in una piccola minoranza di persone, va ad infangare.

Con questo messaggio invito i miei concittadini a mantenere i toni distesi, a riflettere sulle vicende accadute di recente, che trovano profonde radici nel passato, piuttosto che emettere giudizi, solamente sulla base di luoghi comuni o notizie non propriamente approfondite, a scapito di persone che non hanno fatto altro che mettersi al servizio della comunità, senza scopi personali, con il solo ed unico fine di portare Ruoti, la nostra piccola comunità, ad uscire dal torpore politico, culturale e sociale in cui era sprofondato.

La mia più sentita vicinanza al Sindaco Anna Maria Scalise, all’Assessore Gentilesca Franco, soprattutto per gli attacchi ricevuti non solo in vesti istituzionali, ed anche a tutte quelle persone che direttamente o indirettamente si sono ritrovate vittime e, in alcuni casi, complici inconsapevoli di un sistema malato, che confido in un prossimo futuro sarà totalmente sconfitto”.

