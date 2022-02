Avigliano, fondi PNRR: “Vorremmo vedere nel nostro Comune un maggiore attivismo”! La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato dal Gruppo Consiliare di minoranza del Comune di Avigliano:

“L’approvazione del PNRR ha aperto nuove opportunità di investimento indirizzate anche ai Comuni.

Molteplici sono i settori di intervento nei quali poter realizzare importanti progetti di sviluppo: recupero del patrimonio storico-culturale e rilancio del turismo, digitalizzazione e nuove assunzioni di personale, abbattimento delle barriere architettoniche e sostegno alle persone con vulnerabilità, realizzazione o ammodernamento di impianti di gestione dei rifiuti, messa in sicurezza del territorio e tutela del verde urbano, realizzazione di nuove mense e palestre scolastiche, di asili nido ed altro ancora.

Dobbiamo guardare a queste risorse non solo come uno strumento per ‘sistemare’ le tante criticità, ma come un’opportunità di rilancio per la nostra Città ed un’occasione per offrire finalmente dei servizi d’eccellenza ai cittadini.

Abbiamo chiesto la costituzione di un tavolo di confronto permanente a cui potessero partecipare le forze di minoranza, consapevoli che la sfida che abbiamo davanti richiede innanzitutto unione di intenti e una strategia condivisa per la nostra città, affinché si possa definire insieme un percorso di crescita e di prospettiva comune che vada oltre il mandato pro-tempore di ognuno di noi, ma sia anzi al riparo delle alternanze democratiche in quanto patrimonio condiviso.

Per la quantità delle risorse disponibili infatti, il PNRR rappresenta un’occasione unica, un treno che non ripasserà in futuro.

Si è invece creato uno pseudo tavolo in cui vengono comunicate le scelte prese a cose fatte, umiliando i capigruppo consiliari in quanto non viene data loro la possibilità di conoscere.

Inoltre è sconfortante venire a sapere delle decisioni, prima ancora che da questa pseudo commissione, attraverso lo strumento social, un vero e proprio vezzo populista di questo sindaco e di questa amministrazione destrorsa che guarda ai like come un’unità di misura della sua azione di governo e preferisce la piazza social al dialogo politico, senza rispetto della democrazia e delle forze consiliari.

Siamo convinti che urge in questo momento il contributo di tutti.

Bisogna superare le barriere di parte erette scioccamente dalle forze di maggioranza.

La vera sfida è far si che il nostro territorio possa recitare un ruolo guida nel processo di rilancio delle aree interne dell’Appennino.

Vorremmo vedere nel nostro Comune un maggiore attivismo, più condivisione e un dibattito sulle possibilità offerte dai tanti bandi in uscita.

I capigruppo di opposizione:

Angelo Summa

Antonietta Lucia

Antonio Bochicchio”.

