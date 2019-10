San Carlo Potenza: “numero anestesisti insufficiente per garantire l’apertura delle 9 sale operatorie”

I consiglieri della Lega, Dina Sileo e Pasquale Cariello, hanno presentato un’interrogazione al presidente della Giunta e all’assessore al ramo per chiedere quali saranno le azioni che il governo regionale intende intraprendere per garantire che il servizio di anestesia e rianimazione funzioni correttamente.

Dicono:

“Da oggi 16 ottobre per effetto delle recenti assegnazioni, gli anestesisti in servizio sono 29, numero che risulta insufficiente per garantire l’apertura delle 9 sale operatorie dell’ospedale San Carlo di Potenza”.

Per tale motivo i consiglieri sollecitano:

“l’aumento degli anestesisti in organico affinché non siano i pazienti, sia delle strutture ospedaliere principali che di quelle periferiche, ad essere penalizzati”.

Sollecitano, oltretutto:

“il direttore generale a mettere a conoscenza l’assessore, come più volte chiesto dallo stesso, circa le emergenze della pianta organica e a non adottare soluzioni interne che vedrebbero sovraccaricare di lavoro il personale in servizio il cui monte ore è già al limite”.