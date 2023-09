Stellantis di Melfi: questi sindacati chiedono incontro urgente con Bardi. I dettagli

I segretari generali di Fim, Uilm, Fismic e Uglm, scrivono in un comunicato congiunto:

“nella mattinata odierna, in relazione alla vertenza Stellantis, abbiamo chiesto un incontro urgente al Presidente Bardi e all’Assessore Casino, in vista del tavolo ministeriale, per condividere una posizione unitaria volta alla salvaguardia di tutta l’area industriale dell’automotive di Melfi, considerando le scelte strategiche che saranno adottate al tavolo anche dalle Regioni”.a

