Telesca è il nuovo presidente del Rotary club Torre Guevara di Potenza. Auguri di buon lavoro

Francesco Telesca è il nuovo presidente del Rotary club Torre Guevara di Potenza per l’anno rotariano 2024-2025, succedendo ad Anita Sassano.

La cerimonia del passaggio del Martelletto si è tenuta domenica 30 giugno a Vaglio.

Anita Sassano, presidente uscente, ha condiviso il bilancio dell’anno appena trascorso, sottolineando i numerosi service realizzati e ringraziando i soci per l’ impegno, la dedizione espressa e il supporto ricevuto per il suo mandato, evidenziando come il lavoro di squadra sia stato vincente per raggiungere gli obiettivi del club.

Sassano ha anche attribuito diversi riconoscimenti, il più significativo, consegnando la Paul Harris attribuita dal club Torre Guevara di Potenza alla socia Lucia Pangaro, a cui si aggiunge quella del Distretto 2120 del governatore Vincenzo Sassanelli a Luca Onofrio Scappatura socio e assistente del governatore.

La cerimonia ha dato spazio anche ai giovani Rotaractiani con il bilancio annuale del presidente Giovanni Perri , riconfermato per l’anno rotaractiano 2024-2025.

Nel passaggio del collare il neo presidente Francesco Telesca ha subito espresso il suo entusiasmo e la determinazione nel portare avanti la missione rotariana, condividendo il motto “La magia del Rotary” del presidente del Rotary International, Stephanie Urchick.

Ha detto il neo presidente del Rotay club Torre Guevara:

“La magia risiede nella nostra capacità di trasformare le sfide in opportunità e di creare cambiamenti positivi che perdurano nel tempo.

Il nuovo anno rotariano promette di essere ricco di progetti innovativi e iniziative mirate a sostenere il territorio, partendo proprio dal simbolo e dal nome che caratterizza il Club, Torre Guevara, che sarà restituita alla città nel mese di luglio, dopo un prezioso lavoro di riqualificazione dell’area da parte della Provincia di Potenza, innescata anche dal Rotary Club Torre Guevara e da altre importantissime associazioni regionali e cittadine”.

La serata è stata arricchita da momenti di convivialità e di celebrazione, con la partecipazione dei soci, con nuovi ingressi ufficiali e con la partecipazione di ospiti che hanno voluto rendere omaggio al lavoro della past presidente Anita Sassano e per rivolgere gli auguri di buon lavoro a Francesco Telesca nella sua nuova veste di presidente.

Telesca si prepara a guidare il club con energia e visione, ispirando i soci a continuare a operare per il bene della comunità e a rendere il mondo un posto migliore, e proseguire nell’impegno un progetto dopo l’altro.