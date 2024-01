Tito, Buoni Sport: ecco come e fino a quando è possibile fare domanda

Con Determinazione n. 1337/2023 del 29.12.2023 è stato approvato l’avviso pubblico per la concessione di n.9 “Buoni Sport” a valere sui fondi di cui al Programma regionale triennale per lo sviluppo dello Sport – anni 2020/2022 e al Piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport – “interventi per la promozione e il sostegno della pratica sportiva” del Piano dello Sport 2° annualità – Scheda “B” Misure di finanziamento ai Comuni per l’erogazione dei “Buoni Sport”, approvato con D.G.R. n. 603 del 29/09/2023.

Allo scopo di avviare un processo di contrasto all’esclusione sociale di fasce di popolazione deboli del territorio lucano, con la concessione di “Buoni Sport” vengono promossi e garantiti, nel settore dello Sport, interventi di solidarietà e sostegno a persone che, versando in gravi difficoltà economico-sociali, siano impossibilitate a provvedere in proprio a spese per l’esercizio della pratica motoria e sportiva.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La Regione Basilicata in armonia con l’art. 17 della L.R. n. 26/04 ha assegnato alle Amministrazioni Comunali quote di finanziamento per la concessione di contributi economici, denominati “Buoni Sport”, finalizzati alla copertura totale o parziale delle spese occorrenti per l’esercizio della pratica motoria e sportiva dei soggetti appartenenti a nuclei familiari lucani che versano in condizioni di disagio socio – economico.

Le spese ammissibili sono quelle relative alle spese effettivamente sostenute nel periodo di validità del piano, ovvero dal 03/10/2023 al 02/10/2024, per l’esercizio della pratica motoria e sportiva presso strutture presenti sul territorio regionale gestite da soggetti pubblici o privati.

SOGGETTI BENEFICIARI:

Residenti nel Comune di Tito;

ISEE, in corso di validità, non superiore a 11.305,72 €.

Il finanziamento dei “Buoni Sport” è destinato prioritariamente ai minori, agli anziani e alle persone diversamente abili delle famiglie in condizioni di svantaggio socioeconomico.

Al Comune di Tito sono stati assegnati n. 9 (nove) “Buoni Sport” per l’importo complessivo di € 1.800,00.

La quota di finanziamento regionale di ciascun “Buono Sport” è pari ad un massimo di € 200,00.

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Le domande, presentate secondo il modello di domanda presente sul sito del Comune a cui va allegato ISEE in corso di validità, vanno presentate entro e non oltre il 15.03.2024 presso gli Uffici del Comune di Tito in via Municipio 1 o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it.

Per info:

Dr.ssa Francesca Mollica

Tel.: 0971796222