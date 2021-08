Tito, da settimane i cittadini sono senza acqua in diverse zone per gran parte della giornata! I dettagli

Come segnalato da diversi cittadini alla nostra Redazione in diverse zone del comune di Tito nelle ultime settimane si protrae la sospensione idrica che è alternata a brevi periodi di riattivazione del servizio.

Questo ovviamente sta procurando enormi disagi ai residenti perchè in pratica è maggiore il tempo in cui l’acqua purtroppo non c’è.

Tra le cause di tali disservizi ci sono sempre il “ripristino livello dei serbatoi” e “guasti improvvisi” ma i cittadini ormai sono stanchi di questa situazione (che ormai è diventata insostenibile) e chiedono che sia fatta chiarezza e che, sopratutto, venga trovata subito una soluzione.a

