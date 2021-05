Tito: test rapidi per questi bambini della scuola dell’infanzia! Ecco il calendario

Il Comune di Tito (PZ) promuove una campagna volontaria di screening Covid-19 tramite test antigenici rapidi nasofaringei rivolta alla popolazione scolastica della scuola dell’infanzia “G. Rodari”:

“Lo screening si terrà mercoledì 19 maggio, dalle ore 16:30 alle ore 19:00, secondo il calendario di seguito allegato, presso la Sala “Don Domenico Scavone” in via Sant’Anna e sarà effettuato da personale sanitario della “Coop. insieme”, convenzionata con il Comune di Tito.

Si invitano i genitori interessati a scaricare, compilare e sottoscrivere il modulo allegato alla presente “CONSENSO INFORMATO PER TEST ANTIGENICI RAPIDI” e a consegnarlo al personale incaricato nel giorno previsto di screening.

ORE 16.30-17.00: 1° sezione;

ORE 17.00-18.00: 2°-3° sezione;

ORE 18.00-19.00: 4°-5° sezione.

Per tutte le informazioni e per scaricare il modulo in oggetto vi rimandiamo al sito istituzionale:

https://comune.tito.pz.it/screening-covid-19-popolazione…/”.

