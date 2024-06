Tutto pronto per la Pollino Marathon in provincia, manifestazione molto popolare ai bikers da ogni parte d’Italia! Ecco i dettagli

La 24°edizione della Pollino Marathon avrà luogo Domenica 30 Giugno sotto la regia dell’Asd Bike Pollino.

La macchina organizzativa si è messa in moto da tempo per l’ottima riuscita di una manifestazione molto popolare ai bikers da ogni parte d’Italia e anche per la comunità di Terranova di Pollino.

Con partenza alle 9:00 da via Ines Zurlini, la distanza classica è la marathon di 63 chilometri mentre per la prima volta la granfondo di 45 chilometri apre agli atleti paralimpici.

Come nel 2023 verranno assegnate le maglie di campione regionale FCI Basilicata.

Come ormai è tradizione, Terranova di Pollino si appresta a ricevere l’invasione pacifica di atleti e di accompagnatori in quella che è la regina del circuito Trofeo dei Parchi Naturali Grande mountain bike per palati fini dove le radici, il territorio e il patrimonio naturale costituiscono la forza e la ragion d’esistere di questo evento che lascia tutti senza fiato.

Nella mattinata di oggi, 29 giugno, spazio all’esibizione dei giovanissimi con la Pollino Young, un minicross di 900 metri per bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 12 anni allestito presso Madonna della Pietà per la validità di campionato regionale giovanissimi per società FCI Basilicata.

Il sodalizio Cicloteam Valnoce allestisce la Ciclo-Camminata del Lagonegrese in programma domenica 30 giugno a Rivello, evento compreso nell’ambito del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche 2024, una campagna a sostegno dei minori con una malattia inguaribile ad elevata complessità assistenziale e delle loro famiglie.

È una manifestazione non competitiva di 10 chilometri con partenza alle 9:30 dalla ex stazione Monticello e arrivo a Lago Sirino-Nemoli con light lunch a fine pedalata.