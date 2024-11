“Un pallone per tutti”: a Viggiano ecco la giornata dedicata allo sport paralimpico

Il Comitato Regionale Lnd Basilicata, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico Figc Basilicata e la FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali), è lieto di annunciare l’evento “Un Pallone per Tutti” in programma il 12 Novembre 2024 presso il Palazzetto dello Sport PalaVenjanum “Pietro Mennea” di Viggiano.

L’evento, che rientra nel progetto “Il nostro calcio con Eni”, vedrà la partecipazione di atleti della Divisione Paralimpica della FIGC, di richiedenti asilo del progetto SPRAR e di numerose società impegnate nel mondo dell’inclusione sportiva.

Tra le squadre presenti ci saranno Gymnica Potenza, ASD AIAS Pegaso Matera, ASD Athena Melfi, oltre ai rappresentanti delle Federazioni FISDIR, FIPPS, FISPIC e SGS.

La manifestazione, che inizierà alle ore 9:30, proporrà una serie di esibizioni sportive, tra cui calcio, hockey paralimpico, ciclismo e dimostrazioni di floorball.

Sarà presente anche la squadra campione d’Italia di Hockey Paralimpico Open Promo dell’ISS “Ten. Remo Righetti” di Melfi.

L’evento sarà arricchito dalla presenza di autorità locali e di rappresentanti di CIP, CONI, Sport&Salute ed Eni, sponsor dell’iniziativa.

Al termine delle esibizioni sportive, si terrà un convivio presso il Ristorante Kiris dove verranno premiati tutti i partecipanti.

Il Presidente del Comitato Regionale Lnd Basilicata, Emilio Fittipaldi, ha dichiarato:

“Questa iniziativa rappresenta un momento importante per promuovere lo sport come mezzo di inclusione sociale.

Ogni partecipante avrà l’opportunità di mettersi in gioco e dimostrare che lo sport è accessibile a tutti”.

Di seguito, la locandina dell’evento.