Un’altra sfida ad alta quota attende l’Academy Basket Potenza! In bocca al lupo

Un’altra sfida ad alta quota attende l’Academy Basket Potenza, al ritorno in campo dopo il turno di riposo osservato nello scorso weekend.

Nell’8^ di andata del campionato di C unica, i potentini ricevono infatti domenica al PalaPergola la visita della capolista Parete, unica formazione finora rimasta imbattuta nelle sette gare giocate fino a questo momento.

Promossa dalla C Silver lo scorso anno proprio come i rossoblù (2-2 i precedenti, con fattore campo sempre rispettato nei quattro match di C Silver) la società del presidente Pezone, tornata a casa dopo due anni divisi tra Mugnano e Monteruscello, è ripartita dal tandem Porfidia – Serpico in panchina e dalle conferme di De Rosa in cabina di regia e Palma tra gli esterni (oltre 19 punti di media lo scorso anno), rinnovando in larga parte il resto del roster.

Dalla panchina, infatti, entra a cambiare ritmo al match De Sena (39 punti rifilati all’Academy con la maglia di Nola lo scorso anno), con energia ed atletismo Anderlucci e Mataluna si dividono lo spot di numero “3”, mentre Iommelli (scorso anno ad Ischia) e Damjanovic (2.15 d’altezza per il lungo serbo) compongono una coppia di lunghi titolari che ha dimostrato di essere già perfettamente interscambiabile e ben affiatata in questo inizio di stagione.

A Mormile e Stivaletta il compito di non far calare la tensione quando i titolari rifiatano in panchina.

Parete ha fatto bottino pieno già nelle trasferte di Avigliano (casa University), Barra e Casapulla, battendo in casa Cercola, Antoniana, Portici 2000 e Sant’Antimo denotando, a dispetto delle tante novità, una chimica di squadra raggiunta velocemente, in cui ogni giocatore sembra recitare perfettamente il ruolo ricoperto, con intensità difensiva e capacità di correre in contropiede armi decisive ai fini dei risultati raggiunti fino a questo momento.

Servirà, dunque, un’altra partita di grande concentrazione per tutti e quaranta i minuti ai ragazzi di coach Bochicchio, esattamente come accaduto finora nelle esibizioni interne disputate.

Il break di 20-0 a cavallo di fine primo ed inizio secondo quarto aveva invertito il negativo trend iniziale con Matese proprio grazie alla capacità di vincere i duelli individuali nella propria metà campo e poter giocare in velocità dall’altra parte, esaltando delle qualità offensive che di certo non mancano a Sopho Assui e compagni.

E’ proprio il lungo numero 23 a presentare la sida di domenica:

“Affrontiamo la prima della classe in una partita difficile, in cui sappiamo conteranno i dettagli e dovremo essere concentrati per tutti e 40’, ma abbiamo tanta voglia di far bene per allungare la nostra imbattibilità casalinga e cercare di capire, rispetto alla capolista, anche quale sia il nostro livello attuale.

Siamo reduci da una positiva settimana di lavoro, arrivando a questa partita con le giuste motivazioni, anche in virtù di una condizione fisica personale e collettiva che sta crescendo con il passare delle settimane”.

Palla a due, con ingresso gratuito, alle ore 18.00 al PalaPergola agli ordini dei signori Bombace di Giugliano in Campania e Perretti di Napoli.a

