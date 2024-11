Valentino Basket Castellaneta – Academy Basket Potenza: ecco il risultato della partita

Disco rosso abbastanza preventivabile per una Academy ancora acciaccata sul parquet della lanciatissima Castellaneta.

Eppure il -21 finale pare un po’ ingeneroso per una squadra capace – pur senza Acuna e con Doglio e Buldo in campo pur in condizioni tutt’altro che ottimali – di tenere testa agli avversari non solo nei primi minuti, ma anche per buona parte del primo tempo.

In un inizio abbottonato e tutt’altro che spettacolare i rossoblù hanno un atteggiamento positivo soprattutto in difesa, riuscendo a non far correre ed esaltare in contropiede i valentiniani (7-7).

Non c’è altrettanta precisione vicino al ferro, dove qualche appoggio sbagliato in qualche caso anche con un po’ di sfortuna innesca la ripartenza pugliese, come sempre letale.

Franco Migliori e compagni sembrano in controllo della partita, ma, dopo essere risalita anche fino al -4 (30-26) a metà parziale, concedendo un extrapossesso per la bomba di Laghi alla pausa lunga Potenza è su un accettabile – 11 (44-33) con più di qualche rammarico, ma i ragazzi di coach Gallo non riescono ad avere la stessa continuità sui due lati del campo al rientro dagli spogliatoi e finiscono per vedere dilatare il gap con la VBC fino al +26 (72-46).

E’ il terzo (30-17) il parziale in cui Castellaneta costruisce la differenza, ma grazie soprattutto alle iniziative individuali di Petronella e Laquintana l’Academy ha ancora la forza di riportarsi su un onorevole -13 (82-69) a tre giri di lancette dal termine, prima di cedere definitivamente e permettere ai padroni di casa di distendersi fino al 93-72 finale.

Valentino Basket Castellaneta – Academy Basket Potenza 93-72 (21-11; 44-33);

Valentino Basket: Ojo 13, Laghi 8, Staselis 19, Clemente ne, Gaudiano, Palmisano 2, Basile ne, De Bartolo 6, Iannelli 5, Vorzillo 14, Casarola 2, Migliori 24. All. Luisi

Academy Basket: Vece, Pace, Petronella 16, Labovic 14, Joksimovic, Malkic 12, Buldo 3, Casulli ne, Laquintana 20, Doglio 7, Rosa ne, Guglielmi ne. All. Gallo, Ass. Della Monica

Arbitri: Serra e Siragusa di Brindisi