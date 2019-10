Campionati Italiani Assoluti: gara eccellente per Mario, Gioele e Umberto, fiorettisti di Potenza!

Lo scorso fine settimana, 18-20 Ottobre, si è disputata a Bastia Umbra la Prima Prova Assoluti di qualificazione nazionale 6 armi.

Dopo la giornata d’esordio, dedicata interamente alla spada maschile, a salire in pedana Sabato 19 Ottobre sono stati fiorettisti e spadiste, a caccia dei punti utili per la conquista del pass qualificante ai Campionati Italiani Assoluti in programma a Napoli nel prossimo mese di Giugno.

In tale occasione, anche tre fiorettisti della Schermistica Lucana Potenza, accompagnati dal maestro Joseph Omar De Carlo, hanno avuto la grinta e la determinazione di scendere in pedana contro i campioni olimpici e mondiali, mettendosi in discussione come Davide contro Golia.

I quattordicenni Mario Volino, Gioele Fiscella e Umberto Rutella, che frequentano il Liceo Classico “Q. O. Flacco” e il Liceo Scientifico “Pasolini” di Potenza, hanno dimostrato grande carattere ed elevate doti tecniche e fisiche, nonostante l’enorme divario tra i partecipanti e il fatto che non ci potesse essere competizione tra loro e i big.

I fiorettisti potentini hanno disputato un’eccellente gara, vincendo anche diversi assalti nel girone di qualificazione.

In particolare, Mario Volino ha sfiorato la qualificazione alle eliminatorie dirette, ottenendo, comunque, un ottimo risultato finale in graduatoria.

Nelle tre giornate di gare, disputate nei padiglioni di UmbriaFiere, nel fioretto maschile, a salire sul gradino più alto del podio è stato Daniele Garozzo.

Il campione olimpico, portacolori delle Fiamme Gialle, si è imposto dapprima in semifinale sul campione del Mondo 2018, l’aviere Alessio Foconi col punteggio di 15-14 dopo un match da applausi e poi in finale ha avuto ragione su Edoardo Luperi delle Fiamme Oro, per 15-10.

Classifica (346):

1. Daniele Garozzo (Fiamme Gialle);

2. Edoardo Luperi (Fiamme Oro);

3. Giorgio Avola (Fiamme Gialle);

3. Alessio Foconi (Aeronautica);

5. Guillaume Bianchi (Fiamme Gialle);

5. Davide Filippi (Esercito);

6. Tommaso Marini (Fiamme Oro);

8. Alexander Choupenitch (Cze).

Nel fioretto femminile, la finale ha visto la super-sfida tra le plurititolate Elisa Di Francisca ed Alice Volpi in un derby tutto interno alle Fiamme Oro.

A vincere, alla fine, è stata la campionessa olimpica di Londra, Elisa Di Francisca, che ha fermato la campionessa iridata 2018 per 15-6.

Classifica (203):

1. Elisa Di Francisca (Fiamme Oro);

2. Alice Volpi (Fiamme Oro);

3. Martina Favaretto (Fiamme Oro);

3. Martina Batini (Carabinieri);

5. Arianna Errigo (Carabinieri);

5. Camilla Mancini (Fiamme Gialle);

5. Olga Calissi (Fiamme Gialle);

8. Carlotta Ferrari (Comense Scherma).

Gli schermidori lucani saranno ora impegnati nella 1a prova Nazionale Cadetti che si disputerà a Bari il prossimo fine settimana.

Tutti loro sapranno sicuramente dimostrare il loro valore.

Foto di Trifiletti Andrea / Bizzi Team.