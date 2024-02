“Verso Potenza Città Italiana dei Giovani. Abbiamo lavorato duramente per questo sogno diventato realtà”. Le parole del Sindaco

Potenza è tra le cinque finaliste del premio Città dei Giovani!

Raggiunto dalla notizia il Sindaco, Mario Guarente, ha dichiarato:

“Un risultato straordinario che ha visto, per mesi, un lavoro corale di ragazzi e associazioni che, insieme al Comune, hanno immaginato un percorso per una città sempre più a misura di giovani.

Incrociamo le dita e… ad maiora, Potenza!

Verso Potenza Città Italiana dei Giovani.

GRANDI NOTIZIE!

ABBIAMO LAVORATO DURAMENTE PER QUESTO SOGNO DIVENTATO REALTA’.

Potenza è tra le 5 finaliste per il titolo di ‘Città Italiana dei Giovani 2…024’!

Un riconoscimento che celebra l’impegno della nostra città e di tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione del dossier di candidatura.

Siamo emozionati e orgogliosi di essere tra le città selezionate per questo prestigioso premio.

Save the Date: Martedì 13 Febbraio 2024, alle ore 10, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città Comune di Potenza, il Sindaco Mario Guarente e l’Assessore alle Politiche Giovanili, Vittoria Rotunno, presenteranno il risultato straordinario ottenuto in una conferenza stampa imperdibile!

E con loro tutti noi Extra – Associazione Alumni Unibas Consiglio degli Studenti – Unibas Forum dei Giovani – Città di Potenza Consulta Provinciale degli Studenti di Potenza, il comitato Verso Potenza Città Italiana dei Giovani 2024 e il coordinatore Antonio Candela”.