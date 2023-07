Vietri di Potenza si prepara a festeggiare il Patrono, Sant’Anselmo Martire! Ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Vietri di Potenza informa:

“In occasione dei festeggiamenti di Sant’Anselmo Martire, patrono di Vietri di Potenza, si comunicano i divieti come da ordinanza n. 23/2023:

SABATO 15.7.2023, dalle ore 20:30 alle ore 00:00, divieto temporaneo di sosta e di transito, per consentire i festeggiamenti, in Viale Tracciolino dall’intersezione con Corso Vittorio Emanuele II fino al civico n. 28;

SABATO 15.7.2023, dalle ore 20:00 alle ore 23:30, divieto di sosta, per consentire lo svolgimento della processione, su via Roma (dall’uscita Chiesa Madre), Piazza del Popolo (perimetro esterno), via G. Marconi, via Grassi Belli, Corso Vittorio Emanuele, incrocio via IV Novembre;

SABATO 15.7.2023, dalle ore 22:00 alle ore 23:00 divieto di sosta sul piazzale antistante al Santuario madonna di Lourdes per consentire lo spettacolo pirotecnico“.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)