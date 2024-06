Zona industriale di Melfi, una bella notizia: questa azienda investe 16 milioni di euro! I dettagli

Nella sede della Confindustria, in Viale dell’Astronomia a Roma, è stato presentato l’aggiornamento del piano industriale del Gruppo Marelli, in un incontro tra le OO.SS. e la dirigenza aziendale.

La Fismic Confsal ha partecipato alla riunione con una folta delegazione guidata dal segretario nazionale Fabiana Agostini.

Presente per la delegazione di Melfi il componente della segreteria territoriale, Donato Russo.

Durante l’incontro, Marelli ha confermato gli investimenti previsti nel marzo 2024, dimostrando una ferma volontà di perseguire i propri obiettivi, nonostante il contesto complesso del settore auto nel nostro Paese.

È stata illustrata la situazione attuale di tutti gli impianti italiani di Marelli con un’analisi approfondita sull’andamento generale di ogni stabilimento.

Per ciò che riguarda nello specifico lo stabilimento di Melfi, Marelli ha portato a termine l’impiantistica programmata con un investimento significativo di 16,5 milioni di euro, come annunciato.

Afferma Donato Russo:

“Questo investimento è un segnale positivo che dimostra l’impegno del gruppo verso il futuro della produzione a Melfi in vista dell’avvio della produzione di vetture elettriche presso lo stabilimento Stellantis di Melfi.

Dobbiamo, tuttavia, confermare che permane la situazione di dissaturazione annunciata nel marzo 2024.

Questa realtà comporta incertezze e preoccupazioni per i lavoratori che vedono ancora minacciata la piena operatività e sicurezza dei loro posti di lavoro.

Come FISMIC CONFSAL ribadiamo la necessità di un dialogo continuo e costruttivo con la dirigenza di Marelli.

È essenziale mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la piena occupazione e per sostenere i lavoratori durante questa fase critica di transizione verso la mobilità elettrica.

Chiediamo che vengano fornite garanzie concrete per i lavoratori dello stabilimento di Melfi e che si esplorino tutte le opportunità per incrementare i volumi di produzione e diversificare le attività nello stabilimento.

Il nostro obiettivo è assicurare che gli investimenti effettuati portino a un futuro stabile e prospero per tutti i dipendenti“.