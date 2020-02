Zona Industriale di Melfi: donna precipita sul lavoro!

“Incidente stabilimento Barilla di Melfi.

Addetta alla pulizia della Piergiorgio Frassati Spa cade da una scala di oltre due metri.

Azienda rispetti norme di sicurezza e chi di competenza intervenga al fine di tutelare la salute dei lavoratori”.

E’ quanto denunciano in una nota a firma di Michele Sannazzaro e Donato Rosa, la Filcams Cgil Potenza e l’Uil Tucs Basilicata:

“La Filcams Cgil di Potenza e la Uil Tucs denunciano il grave incidente che si è verificato nello stabilimento Barilla, a San Nicola di Melfi, a danno di una lavoratrice della Piergiorgio Frassati Spa, azienda appaltatrice del servizio di pulizia.

La donna è precipitata da una scala di oltre due metri mentre era intenta nell’espletare le sue mansioni.

Fortunatamente ha riportato solo una brutta frattura al polso, ma l’esito dell’incidente poteva essere ben più grave.

I sindacati più volte hanno chiesto alla Frassati Spa di verificare le condizioni in cui operano gli addetti alle pulizie, specie in riferimento all’uso delle scale che a nostro avviso non rispettano i requisiti normativi sulla sicurezza.

La Filcams Cgil di Potenza e la Uil Tucs chiedono pertanto che l’azienda intervenga a tutela dei lavoratori e a chi di competenza di verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza”.