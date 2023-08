A Brienza sana ironia e tante risate, così come piaceva al già Sindaco Antonio Distefano scomparso a soli 45 anni. L’evento in suo ricordo

Anche quest’anno a Brienza si è svolto il tradizionale appuntamento estivo satirico-culturale per tenere vivo il ricordo di Antonio Distefano, già Sindaco di Brienza scomparso prematuramente a soli 45 anni, a causa di un male incurabile.

In piazza san Rocco gremita di pubblico, l’evento è stato organizzato dall’ Associazione Antonio Distefano, con lo spettacolo del cabarettista Ciro Giustiniani.

Comunità, coesione sociale, solidarietà, identità locale e promozione territoriale sono i valori che racchiudono lo spirito dell’associazione che punta a non disperdere l’eredità morale e civile di Antonio Distefano contribuendo alla crescita dei giovani e nel contempo a valorizzare le espressioni della cultura, della promozione sociale e del tempo libero, attraverso un progetto educativo-formativo.

La mission è quella di un nuovo protagonismo dei giovani, grazie all’ausilio dei new media e di tutte quelle forme di espressione che diano nuova linfa al know how delle future generazioni burgentine, da spendere per rinvigorire la propria terra.

In tal modo le azioni formative, sociali, promozionali, culturali e assistenziali a favore dei giovani, rispecchieranno l’esplicito riferimento all’eredità civile e morale dell’amico Antonio Distefano.

Michele Casale, presidente dell’Associazione ha sottolineato:

“anche quest’anno abbiamo ricordato Antonio come piaceva a lui: con l’ironia e la risata.

L’ottimo riscontro di pubblico, mai scontato, ci ha ripagato dell’impegno e ha rafforzato in noi il desiderio di continuare ad organizzare altre belle serate“.

Un ringraziamento a tutti i componenti Associazione e alla Cittadinanza da parte dei familiari.

