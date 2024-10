A Marsico Nuovo avvistato un lupo: “invitiamo il sindaco Macchia ad emettere questa ordinanza urgente”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del WWF Potenza e Aree Interne – a firma di Nicola Magnella.

“In merito ai ripetuti avvistamenti di un presunto esemplare di lupo avvenuti nell’abitato di Marsico Nuovo, il WWF Potenza e Aree Interne, in particolare il nucleo attivo Alta Val d’agri, interviene sulla questione ricordando l’importanza della specie, presente stabilmente nell’appenino lucano, tenendo presente che il lupo non è aggressivo, soprattutto se si trova in solitudine e fuori dal suo branco, si invitano pertanto i cittadini a non prendere o a richiedere iniziative drastiche su una specie già altamente minacciata, evitando comportamenti che potrebbero convincere l’esemplare a “rimanere” nel centro abitato (come ad esempio la spazzatura in giro, o evitando di seminare cibo per le strade).

Inoltre si richiede al sindaco Macchia di emettere un’ordinanza urgente di divieto di abbattimento”.

