Monopoli-Potenza Calcio: è divieto di vendita tagliandi

In occasione della gara Monopoli – Potenza, valevole per la 35^giornata del campionato nazionale di serie C Now e in programma domenica 6 aprile 2025 presso lo Stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, il Prefetto della Provincia di Bari ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi del settore ospiti ai residenti nella provincia di Potenza.