A Potenza arriva la “Passio”, una tradizione antica che onora la Passione e la morte di Gesù Cristo. Ecco il programma

La Passio è una tradizione che si teneva anticamente per onorare la Passione e la morte di Gesù Cristo, più precisamente si svolgeva nei giorni del triduo pasquale ovvero dal Giovedì al Sabato santo.

Rappresenta pertanto il racconto degli ultimi giorni di vita di Gesù, dall’entrata nella città Santa di Gerusalemme fino alla crocifissione.

Da questo percorso la Passio è diventata anche una forma di espressione artistica, in particolare di quella musicale, e di quelle relative alla musica sacra o di ispirazione.

La Passio 2022 proposta dall’Associazione Francesco Stabile presenta, dopo i repertori della tradizione siciliana, nella seconda parte quelli dedicati ai Canti Popolari della tradizione campana.

Si tratta di nove composizioni relative al culto mariano legato alla Passione di Cristo assieme ad alcune Canzonette di S. Alfonso.

Le Passio si terranno in alcuni luoghi simbolici come la Cappella dei Celestini nell’ambito della mostra di Pasquale Lamorte, il giorno 14 alle ore 21:00, in concomitanza con il rito dei Sepolcri.

Il giorno successivo, durante la Via Crucis, presso la Chiesa di San Michele alle ore 20:00; mentre il Sabato Santo riprendendo una antica usanza di celebrare la Pasqua alle ore 12:00 del Sabato, un altro luogo simbolico il Polo Bibliotecario di Potenza.

Ad esibirsi gli STABILESOLOIST.

Questa Passio è nata proprio in un anno particolare e attraverso la Passione di Cristo sarà più semplice stare vicino a chi in questo periodo non sta vivendo un tempo di serenità.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)