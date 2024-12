A Potenza arrivano Babbi Natale in moto! Le foto

Un quartiere in festa per l’arrivo dei Babbi Natale del Lucania Motorcycle Potenza – Motoclub FMI e per la vendita dei prodotti natalizi della Fondazione Rosangela D’Ambrosio Onlus grazie all’Associazione Piazza Albino Pierro Macchia Giocoli e ad un gruppo di persone che continua a crederci ed impegnarsi.

Come ha fatto sapere l’Associazione Piazza Albino Pierro Macchia Giocoli:

“Grazie a chi c’è stato e grazie agli splendidi Babbi Natale in moto!

Oggi pomeriggio Letture sotto l’albero”.

Queste alcune foto.