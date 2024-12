A Lagonegro esplosione di luci per le festività natalizie: ecco il ricco calendario di eventi

Esplosione di Luci a Lagonegro per le festività natalizie.

Ricco calendario di eventi e luminarie per il Natale Lagonegrese, a cura degli Assessorati alla Cultura, Spettacolo e Turismo, rispettivamente il Sindaco Salvatore Falabella, la Vicesindaca Daniela Citera e l’Assessora Pina Manzolillo.

Tra le iniziative programmate sono previsti diversi eventi dedicati ai bambini, momenti carichi di magia e divertimento, ma molta importanza si è voluta dare anche all’aspetto culturale attraverso gli appuntamenti con gli spettacoli teatrali, il coro Gospel ecc.

La rassegna si è impreziosita grazie alle scuole che hanno messo in scena alcuni spettacoli canori di elevata qualità.

A tutto ciò si aggiungono i presepi, allestiti presso le chiese e non solo, e il tour guidato delle stesse cui si aggiunge un piccolo gioiello riaperto proprio per l’occasione: l’antica Chiesa del Crocifisso.

Di grande impatto il complesso delle luminarie in cui spiccano il grande albero luminoso e l’albero della pace rivestito di mattonelle confezionate all’uncinetto.

Di grandissimo effetto scenografico, vera punta di diamante dell’allestimento, è il videomapping proiettato sul Palazzo di Città, uno spettacolo meraviglioso di alta tecnologia, che ogni sera, dalle 18,00 alle 24,00, incanta i passanti con le sue fantasmagoriche suggestioni visive.

Questo l’invito dell’Amministrazione Comunale di Lagonegro:

“Abbiamo cercato di valorizzare questo periodo dell’anno per i cittadini che risiedono qui, per chi vi fa ritorno durante le feste per i parenti e per chi, da turista, sceglie il lagonegrese per le vacanze.

Venite a trovarci, si respira davvero l’aria del Natale”.

Questo il programma completo.