A Potenza e provincia celebrazioni in onore di San Michele: “l’importanza di preservare le tradizioni”. I dettagli

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, ha partecipato alle celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo che si sono svolte stamattina a Potenza e Sant’Angelo Le Fratte.

Il capoluogo lucano ha festeggiato il protettore della Polizia di Stato con una messa solenne che si è svolta nell’omonima Chiesa alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose.

Sant’Angelo Le Fratte ha poi reso omaggio al suo Santo Patrono con un rito religioso seguito dalla processione che ha condotto la statua del Santo per le vie del paese.

Ha sottolineato il Presidente Giordano:

”Le celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo rappresentano un’occasione di riflessione e unione per l’intera Provincia La comunità di Sant’Angelo Le Fratte, riunitasi oggi intorno al proprio Patrono, ci mostra l’importanza di preservare le tradizioni, nella convinzione che, solo rafforzando il senso di appartenenza, il nostro patrimonio culturale locale non verrà mai dimenticato.

Momenti come questi consentono alle istituzioni di consolidare il legame con il territorio e di ringraziare chi lavora costantemente al suo servizio.

È il caso della Polizia di Stato, che oggi celebra il suo protettore, a cui va la nostra gratitudine per l’impegno quotidiano nel garantire sicurezza e benessere a tutta la collettività”.